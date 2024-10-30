熊麗萍：料恒指20500－21000點上落，後市偏向正面

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

恒指連升三日，上日（29日）升101點，報20701點，收市後傳出內地或增發10萬億元國債，刺激夜期一度升逾300點，傳聞可信性有多高？能否刺激大市持續向上？中石油(00857)第三季純利按年跌逾5％，收入按年跌逾12％，惟業務較多元化，能否抵抗國際油價弱勢帶來的負面影響？三桶油之中，那隻最值博？滙控(00005)獲大行跟進，普遍大行都看好其發展，股價有望更上一層樓？

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