  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯

林家亨：美國大選五大州關鍵票數定生死，港股觀望氣氛濃

31/10/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

 

　　港股觀望氣氛濃厚，在A股拖累下，上日最多跌逾430點，收市跌320點，失守10天平均線（約20538點），將過去三日的升幅全數蒸發，成交1600幾億元。目前沽壓未算嚴重，但亦未見有買盤趁低吸納，料投資者靜待下周美國大選、內地人大會議會否有具體政策細節公布再作部署？多間內銀股公布業績，普遍上季純利保持單位數增長，不良貸款率普遍較上年尾輕微下降，惟淨息差仍有進一多間大行步收窄壓力？渣打(02888)第三季稅前基本溢利18億美元，按升37％；除稅前列賬基準盈利更升1.72倍。同時渣打亦再度上調今年收入指引增長至近10％，又將2024年至2026年股東分派目標調高至至少80億元。業績表現好過預期，可趁好消息食胡？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他比亞迪/新能源車相關新聞：
比亞迪 | 績優獲大行唱好股價卻急跌，趁好消息出貨未屆吸納時？
大行報告 | 內銀、渣打及中銀績後最新評級/目標價，中銀最牛看$30.8
《外資精點》野村︰比亞迪增長勢頭持續，目標價375元籲買入
【歐盟加稅】歐盟據報派員赴華，探討電動車關稅替代方案
《汽車新勢力》蔚來據報招聘中東團隊，最高職位達助理副總裁
《汽車新勢力》小鵬AI汽車明起開啟試駕，11月7日上市發布
《外資精點》花旗上調比亞迪目標價逾2%，盈利前景業內最好
比亞迪(01211) 第三季純利升逾11%，首三季多賺18%
《國企紅籌》廣汽集團(02238) 第三季盈轉虧14億人幣

 

其他內銀股相關新聞：
內銀上季盈利普遍錄增長，大行看法正面可以點揀？
《外資精點》瑞銀：建行第三季稅後淨利勝預期，籲買入
《外資精點》摩通：郵儲行季績稍遜該行預期，惟維持增持評級
《外資精點》瑞銀：農行上季純利明顯勝預期，Ｈ股目標４﹒２５元
《外資精點》瑞銀：工行第三季純利勝預期，料市場反應正面
【提振內房】人行定期公布新發放房貸利率水平，第三季３﹒３３％
【傾力救市】２１家銀行已完成下調２５萬億元存量房貸利率
《提振內房》中行１１月起受理客戶申請調整存量房貸利率加點值

第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02995

首鋼資源股權

0.194

異動股

02688

新奧能源

54.700

異動股

02556

邁富時

119.900

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 41,936.17
    -205.37 (-0.487%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,734.33
    -79.34 (-1.365%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 18,190.40
    -417.54 (-2.244%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升15.425
變動率︰+4.476%
較港股︰+3.80%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升6.023
變動率︰+1.934%
較港股︰-0.12%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.657
變動率︰+1.439%
較港股︰-0.06%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌405.834
變動率︰-1.323%
較港股︰+0.30%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌23.155
變動率︰-1.132%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌21.870
變動率︰-1.575%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.625
變動率︰-2.778%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌28.140
變動率︰-2.966%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升51.210
變動率︰+18.707%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升81.966
變動率︰+16.149%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌189.800
變動率︰-10.362%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌70.655
變動率︰-11.047%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/10/2024 13:22 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/10/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/10/2024 13:22 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02995 首鋼資源股權
  • 0.194
  • 02688 新奧能源
  • 54.700
  • 02556 邁富時
  • 119.900
  • 02828 恒生中國企業
  • 74.200
  • 00753 中國國航
  • 4.370
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.400
  • 目標︰$20.50
  • 01050 嘉利國際
  • 0.820
  • 目標︰$1.10
  • 02318 中國平安
  • 48.150
  • 目標︰$59.80
  • 00293 國泰航空
  • 8.100
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 73.050
  • 目標︰$95.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 72.100
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 94.550
  • 00700 騰訊控股
  • 404.600
  • 00941 中國移動
  • 71.450
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 26.700
報章貼士
  • 00005 滙豐控股
  • 72.100
  • 目標︰$90.00
  • 00123 越秀地產
  • 6.430
  • 目標︰$7.10
  • 02293 百本醫護
  • 0.630
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 26.700
  • 原油 More
  • 01033 中石化油服
  • 0.680
  • 銀行 More
  • 02356 大新銀行集團
  • 7.320
即時重點新聞

31/10/2024 16:47  《盤後部署》港股沽壓增全日最低位收市，小米強勢破位望中線破頂

31/10/2024 16:33  《本港經濟》本港第三季GDP預估按年升1.8%，遠遜市場預期

31/10/2024 17:21  《本港樓市》第三季負資產個案創21年新高，經絡︰切勿借太盡

31/10/2024 16:39  理想汽車第三季淨利潤按年升0.3%，經調整淨利潤升11%

31/10/2024 17:16  【人行操作】人行新工具落地，開展5000億元買斷式逆回購操作

31/10/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒８３億元，買小米沽美團

31/10/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】高盛升小米目標一成，渣打績後獲大行維持正面評級

31/10/2024 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７７２４，一至三個月拆息均維持４厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指月跌1.7%，房貸利率調整新機制，PMI回升新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 華僑銀行推快閃優惠3個月定存息4厘，南商3.8厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內銀業績大比拼，邊間盤數最亮麗？邊隻最值博？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

尖沙咀美食｜添好運登陸K11 Art Mall！必食皇牌點心＋新店限定燒味、鑊氣小炒、海鮮
人氣文章

生財有道

高息定存 | 華僑銀行推快閃優惠3個月定存息4厘，南商3.8厘
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜美國經濟數據後 大選前部署｜美指輪證一次過捕捉一籃子升跌幅
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

穿Prada的太空人！Prada與Axiom Space合作研發登月太空衣，打破時尚聯乘框架
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

早餐吃甚麼最減脂？加拿大最新研究：男女代謝大不同！該吃高脂早餐還是高纖穀物早餐？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

如藝術品般的龍舌蘭：感受Clase Azul México的精緻與複雜，讓餘韻在味蕾迴盪
健康好人生 Health Channel
人氣文章
超級食物 │ 美國最新研究發現：薑黃素除可抗炎護肝，更可減患黃斑病變風險逾7成！新文章
人氣文章
補充劑 ｜ 服維他命B12過量患一類癌風險多4.7倍？醫生：一粒B12含1000微克，人類每日只需攝取X微克已足夠！
人氣文章
安樂死 ｜ 43歲上海女網紅患｢不死癌症｣逾20年，遠赴瑞士安樂死，拍片記錄死前心路歷程：我過了極好一生！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2024 01:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事31/10/2024
神州經脈 | 滬指月跌1.7%，房貸利率調整新機制，PMI回升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

真知灼見－溫灼培 | 英國大幅加稅惟未損英鎊匯價

31/10/2024 11:09

貨幣攻略

東北亞再起風雲，朝鮮半島或捲入混戰

30/10/2024 15:42

大國博弈

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處