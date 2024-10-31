林家亨：美國大選五大州關鍵票數定生死，港股觀望氣氛濃

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

港股觀望氣氛濃厚，在A股拖累下，上日最多跌逾430點，收市跌320點，失守10天平均線（約20538點），將過去三日的升幅全數蒸發，成交1600幾億元。目前沽壓未算嚴重，但亦未見有買盤趁低吸納，料投資者靜待下周美國大選、內地人大會議會否有具體政策細節公布再作部署？多間內銀股公布業績，普遍上季純利保持單位數增長，不良貸款率普遍較上年尾輕微下降，惟淨息差仍有進一多間大行步收窄壓力？渣打(02888)第三季稅前基本溢利18億美元，按升37％；除稅前列賬基準盈利更升1.72倍。同時渣打亦再度上調今年收入指引增長至近10％，又將2024年至2026年股東分派目標調高至至少80億元。業績表現好過預期，可趁好消息食胡？

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