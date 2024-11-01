溫鋼城：觀望下周三件大事，11月恒指最樂觀上望24000點

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

美國核心PCE按年增2.7％，略高過市場預期，市場對11月減息0.25厘預期不變，美國經濟前景如何判斷？踏入11月，恒指過去十年跌多升少，惟平均變動為升逾3％，今年外圍因素變動較多，後市走勢何去何從？理想(02015)第三季經調整盈利按年升一成，收入按年升兩成三，交付量按年及按季均升四成以上，惟美股盤起股價偏軟，原因何在？中國指數研究院統計顯示，內地百強房企10月銷售額按年升超過一成，按月升六成七，政策效果已傳導至樓市，內房股當炒可留意？惟要小心配股操作？

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