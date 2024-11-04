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溫傑：若人大會議未有政策出台，恒指不排除下試兩萬

04/11/2024

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑

 

　　港股終止兩連跌，恒指最多升過350點，其後升幅收窄，惟升市下成交未見大幅增加。本周環球政經政局有三件重要大事，包括周一（4日）起內地會召開人大常委會，另外有美國大選及聯儲局議息，將成港股突破窄幅橫行局面的關鍵時間點？據報商務部副部長盛秋平指，商務部將會同相關部門推出一批消費領域的新政策，料內需股可受惠？股價可追落後嗎？蘋果公司第四財季純利147.3億美元，按年倒退近三成六，大中華區銷售表現疲弱。港股一眾蘋概股全線下跌，舜宇(02382)最多跌逾4％，9月內地手機出貨量按年減少近24％，手機設備股復甦之路仍有不確定性？

 

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