黃瑋傑：恒指暫未破壞上升旗型，短期區間20000－21000點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

市場觀望本周大事三件，當中憧憬人大會議會增發10萬億元國債，惟國債用途、增發期限等方面或未能直接刺激大事，後市屬危或機？恒指目前反映了多少？百勝中國(09987)第三季經調整利潤及淨利潤分別為3億左右，兩者按年增幅至少兩成或以上，收入更創季度新高，業績對市場來說有驚喜嗎？股價已於業績前炒起，如何判斷後續的向上動力是否足夠？普遍餐飲股年初至今股價均跑輸大事，惟商務部計劃推出刺激消費領域的政策，對餐飲股的利好作用有多大？市場對內地救市措施有一定憧憬，內地券商股發力，目前追入仍有值博率嗎？

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