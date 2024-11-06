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陳鳳珠：內地因應美國選舉結果公布政策，建議避開芯片股

06/11/2024

嘉賓：獨立股評人 陳鳳珠

 

　　根據美國選前總統大選最後的民調，在決定勝負的七大關鍵搖擺州中，共和黨候選人特朗普於五個州微弱領先。大選結果出爐後，又會如何影響港股、A股走向？港股終於突破20天平均線（約20614點）兼重上21000點，尾市升幅擴大至近440點，並且在全日高位收市，反映市場對後市樂觀？始終本周美國大選、內地人大會議結果仍有不確定性，21000點可守得住嗎？蘋概股再落鑊，據外媒報道，蘋果公司正探索進軍智能眼鏡領域。據報智能眼鏡距離真正上市仍需要數年時間，加上Vision Pro銷量未算非常亮眼，料對一眾蘋概股的實際的利好有限？蘋概股只適合短線炒作？

 

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