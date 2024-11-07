林家亨：特朗普明年一月上任，料短期恒指不會有太大衝擊

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

特朗普勝出總統大選，港股上日（6日）一度跌逾600點，低見20361點，惟隔晚美股則升，美股短期牛氣沖天？投資者應否沽港股買美股？上日北水大舉流入港股，規模逾200億元，北水純粹維穩抑或有對人大會議有憧憬？領展(00823)中期收入按年增逾6％，可分派總額以及每基金單位分派均有所增加，加上市場避險情緒升溫，股價或可繼續向上衝？瑪莎拉蒂Maserati 9月在華銷售按年跌87%，與國產高端品牌崛起有關？新一周的銷量排名出爐，內地有新能源車企面臨倒閉風險？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他銀娛相關新聞：

銀娛 | 績後獲花旗唱好股價飆逾4%，濠賭股可以點揀？

大行報告 | 領展、滙控、阿里及小鵬最新評級/目標價，一表盡掌握

《異動股》銀娛(00027) 升逾5%突破20天線，現報36.35元

銀河娛樂(00027) 第三季經調整EBITDA升6%至29億元

其他金價/金礦股相關新聞：

特朗普勝選美元大漲金價重挫，大行籲趁機買，金礦股及黃金ETF可以點部署？

《菲常論證－溫蕎菲》特朗普再次入主白宮，市場聚焦人大會議

《異動股》紫金礦業低開２％，美滙走強現貨金價曾挫３％





第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票！ ► 立即行動