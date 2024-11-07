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林家亨：特朗普明年一月上任，料短期恒指不會有太大衝擊

07/11/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　特朗普勝出總統大選，港股上日（6日）一度跌逾600點，低見20361點，惟隔晚美股則升，美股短期牛氣沖天？投資者應否沽港股買美股？上日北水大舉流入港股，規模逾200億元，北水純粹維穩抑或有對人大會議有憧憬？領展(00823)中期收入按年增逾6％，可分派總額以及每基金單位分派均有所增加，加上市場避險情緒升溫，股價或可繼續向上衝？瑪莎拉蒂Maserati 9月在華銷售按年跌87%，與國產高端品牌崛起有關？新一周的銷量排名出爐，內地有新能源車企面臨倒閉風險？

 

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