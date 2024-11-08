曾永堅：特朗普重返白宮兼內地行業疲弱，光伏股不宜沾手

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

美國聯儲局宣布減息0.25厘，符合市場預期，主席鮑威爾表示因通脹已明顯緩和，之後有機會放緩減息步伐，隔晚（7日）美股納指及標指均創新高，不過港股要突破，仍需等待人大會議閉幕後的政策東風？中資芯片股派業績，中芯(00981)及華虹(01347)第三季分別多賺逾58％及逾2倍，兩份業績有驚喜？另外，市場憂慮特朗普上場後會大力打擊環保產業，光伏股上日普遍向下，此板塊短期不宜沾手？

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