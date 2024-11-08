  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

曾永堅：特朗普重返白宮兼內地行業疲弱，光伏股不宜沾手

08/11/2024

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

 

　　美國聯儲局宣布減息0.25厘，符合市場預期，主席鮑威爾表示因通脹已明顯緩和，之後有機會放緩減息步伐，隔晚（7日）美股納指及標指均創新高，不過港股要突破，仍需等待人大會議閉幕後的政策東風？中資芯片股派業績，中芯(00981)及華虹(01347)第三季分別多賺逾58％及逾2倍，兩份業績有驚喜？另外，市場憂慮特朗普上場後會大力打擊環保產業，光伏股上日普遍向下，此板塊短期不宜沾手？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

《說說心理話》：講講常見年輕人理財問題！想「人有我有」？認可理財社工分享理財觀念小秘訣！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

06618

京東健康

28.850

異動股

02549

卡羅特

5.450

異動股

01943

金石控股集團

0.140

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06618 京東健康
  • 28.850
  • 02549 卡羅特
  • 5.450
  • 01943 金石控股集團
  • 0.140
  • 08238 惠陶集團
  • 0.043
  • 00762 中國聯通
  • 6.490
股份推介
  • 01760 英恒科技
  • 1.490
  • 目標︰$2.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 54.900
  • 目標︰--
  • 00960 龍湖集團
  • 13.720
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 398.600
  • 目標︰$410.00
  • 00197 亨泰
  • 0.335
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 94.000
  • 00388 香港交易所
  • 339.400
  • 00700 騰訊控股
  • 420.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 191.800
  • 00941 中國移動
  • 70.800
報章貼士
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 54.900
  • 目標︰--
  • 02268 藥明合聯
  • 25.350
  • 目標︰$27.50
  • 02778 冠君產業信託
  • 1.820
  • 目標︰$2.10
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 57.350
  • 原油 More
  • 03175 Ｆ三星原油期
  • 6.785
即時重點新聞

08/11/2024 18:03  【傾力救市】分析：10萬億化債規模超預期，料仍有預留政策空間

08/11/2024 16:44  《盤後部署》內地救市規模遜預期恒指弱勢，藥明生物價殘可候低吸

08/11/2024 16:42  【傾力救市】藍佛安：置換隱性債將節約地方利息，五年可省6千億

08/11/2024 16:29  【傾力救市】財政部：化債資源增10萬億，隱性債降至2.3萬億

08/11/2024 16:11  恒指跌225點報20728，六萬億財政刺激出台收市競價時段挫

08/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３０﹒４３億元，買中芯沽盈富基金

08/11/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】高盛升美團目標近一成，大和評潤啤跑贏青啤百威

08/11/2024 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７７３７，一個月拆息與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 6萬億化債政策出台，滬指全周升逾5%，人幣跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指跌225點報20728，六萬億財政刺激出台收市競價時段挫新文章
人氣文章

新聞>中國故事

上海特寫｜「低空經濟」飛入進博會，首設「未來出行」專區 新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜內地人大會議加美國大選部署｜輪證之「幾大把刀鋸幾大棵榭」篇
人氣文章

Member Zone

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)
人氣文章

玩樂 What’s On

北上玩樂︱深圳版「釜山天空膠囊小火車」爆紅！單程體驗幾錢？雲海天使灣沙灘打卡超靚＋餵梅花鹿！跟團買一送一人均$199起仲抵玩？即睇交通方法
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

聖誕節來了！從美妝到護膚，以Aesop、EVOLCARE和NARS的節日系列，好好寵一下自己！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

挑戰禁忌、蹈火重生！《破．地獄》：超渡自己，再來個不一樣的「舞照跳」
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

如藝術品般的龍舌蘭：感受Clase Azul México的精緻與複雜，讓餘韻在味蕾迴盪
健康好人生 Health Channel
人氣文章
殘奧硬地滾球雙金得主何宛淇疑遭歧視？銅鑼灣食肆店員：我哋間餐廳冇位畀輪椅！新文章
人氣文章
胃癌 │ 21歲少女腹痛胃脹確診末期胃癌！樂觀心態對抗癌症：希望上天可多給一些時間可以慢慢變老！新文章
人氣文章
凍齡秘密｜29歲童顏作家揭秘6大凍齡秘訣：生理年齡僅16歲 每年僅老0.62歲【附抗衰老飲食攻略】
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2024 18:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事08/11/2024
神州經脈 | 6萬億化債政策出台，滬指全周升逾5%，人幣跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

瘋癲「狂人」再主白宮，前因後果

08/11/2024 08:01

大國博弈

高息定存 | 特朗普勝選美元走強，富邦一個月美元定存5.98...

07/11/2024 17:49

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處