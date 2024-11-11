溫傑：料恒指19600－20000點有支持，可留意四大板塊

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑

人大會議上星期五（8日）正式落幕，當局宣布增加6萬億元人民幣地方債務限額，額度屬於市場預期的下限，加上未有透露房地產方面的政策細節，市場再度失望，拖累夜期周五跌逾300點，如何判斷恒指向下調整幅度？內地10月CPI數據如何解讀？隨著美國減息0.25厘，本地多間銀行跟隨下調最受惠利率，對銀行股及地產股分別的影響是甚麼？騰訊(00700)將於本周三（13日）公布第三季業績，今次有甚麼焦點要留意？股價反映了多少對業績的憧憬？

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