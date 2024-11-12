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陳政深：料恒指暫於20000點至21000點上落，後市向下機會大

12/11/2024

嘉賓：艾德金融聯席董事 陳政深

 

　　人大常委會議公布的救市規模未令市場滿意，港股上日（11日）低開470點，其後一度跌576點，低見20151半日低位，收市跌幅收窄至約300點。恒指暫時2萬點附近仍見支持，大市仍未走出拉鋸局面？重磅科技股本周將陸續公布業績，可成大市反彈催化劑？據報台積電已暫停向個別客戶提供有關晶片代工服務，中芯(00981)曾升逾6％、收市升幅收窄至逾3％，炒作「國產替代」概念消息已大致反映在股價上？內地碳酸鋰期貨主力合約上日曾升逾4％，隨著海外鋰礦擴大減產，短期鋰行業供過於求的情況將逐步改善？鋰價有見底回升的跡象？贛鋒鋰業(01772)及天齊鋰業(09696)第三季業績未有明顯改善，惟股價近幾日企穩10天線以上，市場對行業有憧憬？

 

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