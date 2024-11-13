熊麗萍：料恒指短期有反彈，企穩兩萬點可小注博好倉

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股上日（12日）跌穿二萬點大關收市，收報19846點，跌580點，已經連跌3天共錄1106點跌幅，恒指短期仍臨一定下行壓力？科網股成跌市元兇，美團(03690)挫逾半成，而本周騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)的業績將出爐，績前如何部署？另據《彭博》報道指，中國政府計劃降低房產購置相關稅項，包括允許北京和上海等一線城市的購房契稅，從目前最高3％降至最低1％，減稅政策可望重振內地樓市？內房股可以趁機跟進？

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