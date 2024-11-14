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林家亨：恒指值博率提高，中長線部署可考慮約19600入市

14/11/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國10月消費物價指數（CPI）按年升2.6％，核心CPI則按年升3.3％，利率期貨顯示，12月減息0.25厘的機會率在數據公布後有所增加，如何判斷聯儲局減息步伐？恒指連跌四日，累計跌逾1100點，對負面因素消化了多少？三大中資電訊股上日（13日）逆市向上，主要與憧憬6G發展有關，抑或與市場避險情緒升溫有關？騰訊(00700)第三季經調整利潤按年升33％，收入按年增長8％，惟隔晚ADR向下，業績屬驚嚇或驚喜？

 

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