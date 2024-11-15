郭思治：料美國明年減息幅度不大，恒指短期阻力19800點

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

美國聯儲局主席鮑威爾於近日講話放鷹，指目前不急於減息，息口去向將取決於之後發布的經濟數據及前景，拖累隔晚美股向下，而港股已連跌5日共蒸發逾1500點，會否跌得更深？京東(09618)及網易(09999)均派發了業績，不過隔晚ADR走勢個別，兩份業績如何拆解？傳吉利(00175)整合領克、極氪兩大品牌，對業務及股價有利？

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