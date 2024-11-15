  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

郭思治：料美國明年減息幅度不大，恒指短期阻力19800點

15/11/2024

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

 

　　美國聯儲局主席鮑威爾於近日講話放鷹，指目前不急於減息，息口去向將取決於之後發布的經濟數據及前景，拖累隔晚美股向下，而港股已連跌5日共蒸發逾1500點，會否跌得更深？京東(09618)及網易(09999)均派發了業績，不過隔晚ADR走勢個別，兩份業績如何拆解？傳吉利(00175)整合領克、極氪兩大品牌，對業務及股價有利？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03669

永達汽車

2.050

異動股

03070

平安香港高息

30.080

異動股

02846

安碩滬深三百

28.020

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03669 永達汽車
  • 2.050
  • 03070 平安香港高息
  • 30.080
  • 02846 安碩滬深三百
  • 28.020
  • 01949 佰達國際控股
  • 0.143
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 22.850
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 401.000
  • 目標︰$480.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 134.000
  • 目標︰$150.00
  • 00197 亨泰
  • 0.380
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 54.950
  • 目標︰$65.00
  • 00981 中芯國際
  • 26.400
  • 目標︰$33.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 401.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 87.200
  • 00941 中國移動
  • 70.550
  • 00388 香港交易所
  • 299.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 28.000
報章貼士
  • 00981 中芯國際
  • 26.400
  • 目標︰--
  • 00881 中升控股
  • 17.460
  • 目標︰$18.80
  • 01833 平安好醫生
  • 14.940
  • 目標︰$19.40
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09999 網易－Ｓ
  • 134.000
即時重點新聞

15/11/2024 14:26  【零售債券】政府發200億基礎建設零售債券，保證息率3.5厘

15/11/2024 12:45  《午市前瞻》美元持續走強港股趨觀望，網易新遊料難媲美黑悟空

15/11/2024 12:06  恒指半日升51點報19486，網易升13%，吉利汽車跌近7%

15/11/2024 10:00  【聚焦數據】內地10月社會消費品零售總額增4.8%，大勝預期

15/11/2024 10:00  【聚焦數據】內地首10月全國固定資產投資增3.4%，略低預期

15/11/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９７億元，買盈富基金

15/11/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】麥格理唱好吉利跑贏大市，多行績後升京東物流目標

15/11/2024 11:46  《財資快訊》美電穩報７﹒７８２５，一周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

比特幣 | 有境外加密幣機構在港自稱「銀行」，金管局籲市民提高警覺新文章
人氣文章

新聞>國際動態

FACEBOOK | Meta觸犯歐盟反壟斷規定，被罰款7.98億歐元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

網易上季盈利倒退股價卻急升，嗶哩嗶哩首次實現季度盈利反急插，齊獲大行唱好可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

也談美10月通脹
人氣文章

玩樂 What’s On

西貢海藝術節2024啟動！10大全新打卡作品︰穿梭鹽田梓、橋咀洲、滘西洲、糧船灣 長者$2跳島遊？網購船票平幾多？400個免費導賞團、特別版紀念船票點報名及換領？
人氣文章

玩樂 What’s On

機票著數︱香港快運65+長者$2單程機票！飛台北$715、日本靜岡$800共20個航點 包20 kg行李又幾錢？特惠2元揀標準座位！即睇買優惠機票步驟
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

Chanel 24/25 Cruise Show：從馬賽到香港，兩大show場有何獨特魅力？探索Le Corbusier和Coldefy & Associes的建築設計
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

新鮮牛奶都有糖分？減醣飲食鮮奶、植物奶怎麼選？營養師分享：各款奶類的碳水含量
人氣文章

Fly with Luna．夏月

豪歎活松葉蟹！東京高級蟹料理銀座きた福：松葉蟹腳天婦羅、蟹膏甲羅燒、三文魚子蟹雜炊，全蟹宴超滿足！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
珠海體育中心越野車撞人釀35死43人傷！巿民自發通宵排隊捐血新文章
人氣文章
尿液透視健康：甜味警示糖尿病？排尿少過一個量或患肝硬化警號？
人氣文章
噪音，健康殺手新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2024 16:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2024 16:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/11/2024 16:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞15/11/2024
比特幣 | 有境外加密幣機構在港自稱「銀行」，金管局籲市民提高警覺
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人明年上台，世界新時代開始？

15/11/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處