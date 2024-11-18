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溫傑：料恒指本周會反彈，短期支持19300點

18/11/2024

嘉賓：凱基投資策略部主管　溫傑 

 

　　內地上周五（15日）公布的三頭馬車數據表現分化，當中零售數據勝預期，惟工業增加值及固投遜預期，數據應如何分析？A股仲會繼續跌？港股上周「日日跌」，共蒸發了約1300點，而美聯儲減息預期持續降溫，港股本周會否繼續頹？阿里巴巴(09988)公布了第二財季業績，經調整純利雖按年跌9％，但仍符合市場預期，這份業績「交到功課」？

 

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