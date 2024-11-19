黃瑋傑：恒指需收復50天線及重上2萬點，才可確認回穩

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股終止六連跌。恒指高開169點後升幅曾擴大至逾350點後，升幅明顯縮窄，仍未能收復50天線（19878點），最終收升150點，始終已連跌6日，大市稍作反彈屬正常？但以目前形勢來看，後市向下走機會較大？上周五（15日）中證監發布文件要求上市公司做好市值管理，鼓勵通過併購重組、股權激勵、現金分紅等方式提高公司市值，一眾估值較低股份，如內銀股、基建股有炒作，惟只是借消息短線反彈？小米(01810)收市後公布第三季業績，小米第三季收入925億元人民幣，按年增30.5％，勝預期的902.80億元，單季總收入創歷史新高，經調整純利62.52億元，按年增4.4％，同樣勝預期，業績有驚喜？第三季表現有望延續至第四季？

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