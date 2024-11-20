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熊麗萍：料恒指短期橫行悶局為主，19000點為關鍵位

20/11/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　俄烏戰事再度升溫，俄總統普京最新簽署法令批准降低使用核武門檻，隔晚（19日）外圍市況走勢個別，戰火會否也影響港股氣氛？而恒指上日「升少截」，曾升181點後升幅收窄，最終收報19663點，僅升87點，為何反彈力不足？車股方面，小鵬(09868)公布第三季業績，按年錄虧損收損收窄，而且毛利率亦由負轉正，創歷史新高，業績如何解讀？阿里巴巴(09988)股價錄四連跌，為何股價不給力？

 

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