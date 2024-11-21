林家亨：料恒指19000點應有支持，調整至19300點附近吸納值博率高

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股繼續悶市，上日（20日）窄幅上落為主，成交進一步縮減至近1147億元，為9月17日以來新低，收市僅升41點，報19705點。技術走勢方面，10天線（約19958點）已跌穿50天線（約19967點）水平，形成死亡交叉，後市不排除向下尋底？俄烏戰事一旦升級，對環球股市，特別是美股及港股，預料會有多大影響？快手(01024)第三季經調整淨利潤39.48億元，按年增24.4％，期內營收按年增11.4％，業績大致上符合市場預期？蔚來(09866)第三季收入按年跌2.1％，遜市場預期；經調整虧損擴大至44億元，亦高於預期，導致虧損擴大的主要原因是？

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