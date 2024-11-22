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溫鋼城：恒指短期19000－21000點上落，不排除回補18532點裂口

22/11/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股連續兩日悶局，上日（21日）一度低見19552點，高低波幅212點，收市跌103點，市底偏弱，加上大部分業績股「見光死」，投資者宜趁好消息先行出貨？阿里巴巴(09988)宣布整合國內外電商業務，重組決定能否提振股價？百度(09888)經調整淨利潤按年跌19％至近77億元人民幣，收入按年跌3％，智能雲業務的收入增長被廣告收入所抵消，公司前景如何判斷？

 

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