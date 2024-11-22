溫鋼城：恒指短期19000－21000點上落，不排除回補18532點裂口

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股連續兩日悶局，上日（21日）一度低見19552點，高低波幅212點，收市跌103點，市底偏弱，加上大部分業績股「見光死」，投資者宜趁好消息先行出貨？阿里巴巴(09988)宣布整合國內外電商業務，重組決定能否提振股價？百度(09888)經調整淨利潤按年跌19％至近77億元人民幣，收入按年跌3％，智能雲業務的收入增長被廣告收入所抵消，公司前景如何判斷？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他百度相關新聞：

百度 | 上季經調整盈利遜預期遭大行降目標，股價插近一成可否撈底？

大行報告 | 百度、快手、微博、比亞迪、小鵬、攜程及同程等最新評級／目標價

《外資精點》瑞銀︰百度第三季收入符預期，美股目標價135美元

《外資精點》高盛:百度廣告放緩但核心經營利潤率穩定，評級買入

《外資精點》花旗：百度第三季總收入符預期，評級買入

百度(09888) 李彥宏：AI為長期戰略重點，可獲重大增長機會

《ＡＩ熱潮》李彥宏：明年初發布文心大模型新版本，鞏固領先優勢

其他蘋果概念股相關新聞：

傳蘋果加緊推新版Siri，概念股炒上可以點部署？

《異動股》蘋概股造好舜宇升逾６％，傳蘋果開發ＬＬＭ Ｓｉｒｉ

《行業數據》機構：雙１１中國智能手機銷量同比下降９％





【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？► 即睇