溫傑：料恒指萬九關初步可企穩，市弱下可留意內銀及中資電訊股

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑

受人民幣走勢及A股下跌拖累，港股上周五（22日）先升後回吐，最多跌逾460點，失守5天線（約19551點）及10天線（約19671點），更跌穿上周低位19325點，走勢進一步向淡，不排除下破埋19000點心理關口？弱市況下應該轉為留意高防守性的股份？國家金監總局局長李雲澤指，保險業要切實轉變發展模式，加快由追求速度和規模，向以價值和效益為中心轉變。另外商務部就提到，要擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，以上兩個消息對內險股實際影響有多大？一眾內險股上周五急挫，當中國壽(02628)更加跌7％，有否「跌過龍」？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇