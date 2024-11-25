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溫傑：料恒指萬九關初步可企穩，市弱下可留意內銀及中資電訊股

25/11/2024

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑

 

　　受人民幣走勢及A股下跌拖累，港股上周五（22日）先升後回吐，最多跌逾460點，失守5天線（約19551點）及10天線（約19671點），更跌穿上周低位19325點，走勢進一步向淡，不排除下破埋19000點心理關口？弱市況下應該轉為留意高防守性的股份？國家金監總局局長李雲澤指，保險業要切實轉變發展模式，加快由追求速度和規模，向以價值和效益為中心轉變。另外商務部就提到，要擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，以上兩個消息對內險股實際影響有多大？一眾內險股上周五急挫，當中國壽(02628)更加跌7％，有否「跌過龍」？

 

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