黃瑋傑：恒指欠利好消息續挑戰19000關，後市料牛皮偏淡

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股上日（25日）收市創逾2個月低，收報19150點，跌78點，已是連跌第3天，港股氣氛難改善？支持位要看至19000點以下？特海國際(09658)第三季扭虧轉盈，轉賺3772萬美元，業績如何解讀？上交所約見三桶油探討提高上市公司質量、市值管理、央企集團資本運作等問題，惟上日三桶油個別發展，而油價亦因傳中東或停火而跌3％，油股上望空間有限？

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