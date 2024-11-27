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熊麗萍：恒指若失萬九點將回落至18500－18700點，關注人民幣匯價

27/11/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　美國宣布對中國、墨西哥及加拿大等貨品加徵關稅，港股上日（26日）收市升8點，報19159點，成交逾1200億元。雖然美國徵收的關稅稅率較預期為低，但不排除只是第一步，消息會否繼續發酵？期指結算日前可否守穩19000點？據報無人駕駛網約車服務蘿蔔快跑，首站落地香港，百度(09888)已向運輸署提交申請，股價升逾4％，為升幅最大藍籌，對集團前景有多大的利好？航空股繼續強勢，國泰航空(00293)在宣布回購可換股債後，股價連升八日，累計升近兩成，加上有多項利好航空股的因素，目前反映了多少？

 

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