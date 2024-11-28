林家亨：20天線至50天線為恒指短期阻力，區間約19917點至20220點

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

港股連升兩日，上日（27日）在A股造好帶動下，升幅一度擴大至約500點，高位逼近19700點水平，亦一舉收復10天線（約19455點），收市仍升443點。11月期指於今日（28日）結算，指數明顯反彈，主要與期指轉倉活動有關？美團(03690)將於周五（29日）放榜，券商普遍預測Non-GAAP經調整溢利將達110.1億至137.68億元人民幣，按年最多增1.4倍，收入預計增長約20％。美團績前有炒作，收市彈逾7％，對業績利好憧憬已大致反映？績後獲利回吐風險大？傳比亞迪(01211)要求供應商2025年減價一成，其後官方澄清非強制要求，股價曾跌逾2％，屬市場反應過度？若龍頭比亞迪明年供貨產品減價，將對其他車企造成更大壓力？

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