  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

林家亨：20天線至50天線為恒指短期阻力，區間約19917點至20220點

28/11/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

 

　　港股連升兩日，上日（27日）在A股造好帶動下，升幅一度擴大至約500點，高位逼近19700點水平，亦一舉收復10天線（約19455點），收市仍升443點。11月期指於今日（28日）結算，指數明顯反彈，主要與期指轉倉活動有關？美團(03690)將於周五（29日）放榜，券商普遍預測Non-GAAP經調整溢利將達110.1億至137.68億元人民幣，按年最多增1.4倍，收入預計增長約20％。美團績前有炒作，收市彈逾7％，對業績利好憧憬已大致反映？績後獲利回吐風險大？傳比亞迪(01211)要求供應商2025年減價一成，其後官方澄清非強制要求，股價曾跌逾2％，屬市場反應過度？若龍頭比亞迪明年供貨產品減價，將對其他車企造成更大壓力？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他比特幣ETF相關新聞：
特朗普效應未退比特幣回升，相關ETF造好可以點部署？
《異動股》美股受壓幣市彈，比特幣ETF升3%以太ETF升6%

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02292

晉安實業

0.850

異動股

09966

康寧傑瑞製藥－Ｂ

3.680

異動股

01277

力量發展

1.310

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02292 晉安實業
  • 0.850
  • 09966 康寧傑瑞製藥－Ｂ
  • 3.680
  • 01277 力量發展
  • 1.310
  • 08268 智城發展控股
  • 0.680
  • 01546 德萊建業
  • 0.048
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 95.850
  • 目標︰$102.00
  • 02153 達豐設備
  • 1.260
  • 目標︰--
  • 00241 阿里健康
  • 3.570
  • 目標︰$4.60
  • 03998 波司登
  • 4.210
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.150
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 71.650
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 83.400
  • 00700 騰訊控股
  • 400.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 172.200
  • 00388 香港交易所
  • 287.600
報章貼士
  • 02688 新奧能源
  • 52.100
  • 目標︰$60.00
  • 01910 新秀麗
  • 20.300
  • 目標︰$28.00
  • 06682 第四範式
  • 39.000
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/11/2024 16:45  《盤後部署》港股短線受壓，19800有沽壓料聖誕後見起色

28/11/2024 16:11  恒指收跌236點報19366失守十天線，成交收窄內需股捱沽

28/11/2024 16:53  傳富途被裁員工深港兩地示威，富途:組織架構重整不涉香港子公司

28/11/2024 16:08  《新股掛牌》九源基因(2566)收低38%，每手蝕954元

28/11/2024 15:53  機場三跑道系統正式啟用，機管局：將全力推進「機場城市」計劃

28/11/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒７１億元，買阿里沽盈富基金

28/11/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】大和升比亞迪目標一成半，摩通急降百度至「中性」

28/11/2024 16:29  《財資快訊》美電穩報７﹒７８１５，隔夜拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

海洋公園上年度虧損7160萬元，入場人次及收入齊創五年新高新文章
人氣文章

新聞>中國故事

中國要聞 ｜ 首批240名中國籍涉賭詐疑犯被從柬埔寨押解回國新文章
人氣文章

新聞>國際動態

大國博弈 ｜ 美國將赴華旅行警示由三級降為二級，港澳維持級別新文章
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

COP29高喊氣候與和平的虛妄
人氣文章

小薯茶水間

香港人儲蓄安全感指標調查結果出爐！準退休人士擁545萬先安心？港人平均月儲蓄$9,800創新高！流動資金幾多才有安全感？
人氣文章

Member Zone

【etnet 賞你】賞荃灣廣場 LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園——LINE FRIENDS minini 7米高炫彩充氣滑梯入場券！
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

胡亂取笑女生是「老江湖」？口不擇言詆毀對象，這種男人就該直接出局！
人氣文章

Fashion

不用再到選物店了！Cafuné期間限定店：帶來新款Asra Boston Bag！經典Stance Bag、Drop Hobo換上秋冬新裝
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

從朱古力、乳酪到飲品！GABA減輕焦慮兼助眠？留意建議攝取量+最佳服用時間！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
前列腺肥大：所有男士都會有？會出現甚麼症狀？前列腺肥大會不會變成前列腺癌？
人氣文章
OL反胃腹痛確診胃癌 醫生警告：3類隔夜食物恐致食物中毒及致癌新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2024 17:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 --
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞28/11/2024
海洋公園上年度虧損7160萬元，入場人次及收入齊創五年新高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

COP29高喊氣候與和平的虛妄

28/11/2024 08:47

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處