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黃偉豪：恒指重上20000點才有明確方向，料年末粉飾櫥窗機會低

02/12/2024

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪

 

　　港股上周雖升193點，不過整個11月份則跌893點，連跌兩個月，來到12月有何展望？粉飾櫥窗效應會否助恒指扳回尾勢？美團(03690)、名創優品(09896)均派發了業績，兩份「成績表」如何解讀？芯片股方面，有傳美國政府正權衡對中國的芯片及AI企業限制，加上早前中方揚言若美方加大相關限制，便會作出相應行動，一眾中資芯片股會如何走？

 

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