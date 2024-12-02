黃偉豪：恒指重上20000點才有明確方向，料年末粉飾櫥窗機會低

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪

港股上周雖升193點，不過整個11月份則跌893點，連跌兩個月，來到12月有何展望？粉飾櫥窗效應會否助恒指扳回尾勢？美團(03690)、名創優品(09896)均派發了業績，兩份「成績表」如何解讀？芯片股方面，有傳美國政府正權衡對中國的芯片及AI企業限制，加上早前中方揚言若美方加大相關限制，便會作出相應行動，一眾中資芯片股會如何走？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他美團相關新聞：

美團 | 季績勝預期部分大行卻降目標，股價受壓可否趁機吸納？

大行報告 | 美團、名創優品績後點部署？一表羅列大行最新評級/目標價

《外資精點》滙豐研究上調美團盈利預測，目標價220元籲買入

《外資精點》摩通上調美團目標價至200元，應享最高估值溢價

《外資精點》大摩降美團目標價7%，第四季指引遜預期

美團(03690) 冀拓Keeta至更多沙特城市

其他車股相關新聞：

內地電動車企上月銷量對辦，廣汽夥華為打造新高端品牌，車股造好邊隻可吼？

《中概異動》理想汽車跌３﹒５％，上月交付量按月跌５％連跌兩月

《汽車新勢力》機構估今年全球新能源車銷量年增長率達２４﹒８％

《Ａ股焦點》汽車整車板塊上揚，賽力斯等多股漲停

《Ａ股焦點》廣汽Ａ漲停Ｈ飆１８％，與華為合作打造全新高端品牌





【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇