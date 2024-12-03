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黃瑋傑：內地投資消費信心仍弱，恒指待變19700點有阻力

03/12/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地財新製造業指數勝預期，港股上日（2日）曾升266點，收市仍升126點，報19550點，成交升至1460億元。另外，離岸人民幣一度跌逾400點子，創四個月低位，人民幣走弱對後市影響有多大？廣汽(02238)上周六（30日）與華為簽署深化合作協議，打造全新高端智能新能源車品牌，是次合作能否有望扭轉廣汽虧損局面？廣汽上日急彈逾25%，消息對股價的提振作用可持續？比亞迪電子(00285)全日升11％，一方面長沙二期正式投產，料可新增智慧端年產量1000萬台，年產值超過100億元人民幣，另一方面據報蘋果向台積電訂購M5晶片，刺激蘋果概念股向上，比亞迪電子受惠多方面利好消息，向上還有多少水位？

 

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