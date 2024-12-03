黃瑋傑：內地投資消費信心仍弱，恒指待變19700點有阻力

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

內地財新製造業指數勝預期，港股上日（2日）曾升266點，收市仍升126點，報19550點，成交升至1460億元。另外，離岸人民幣一度跌逾400點子，創四個月低位，人民幣走弱對後市影響有多大？廣汽(02238)上周六（30日）與華為簽署深化合作協議，打造全新高端智能新能源車品牌，是次合作能否有望扭轉廣汽虧損局面？廣汽上日急彈逾25%，消息對股價的提振作用可持續？比亞迪電子(00285)全日升11％，一方面長沙二期正式投產，料可新增智慧端年產量1000萬台，年產值超過100億元人民幣，另一方面據報蘋果向台積電訂購M5晶片，刺激蘋果概念股向上，比亞迪電子受惠多方面利好消息，向上還有多少水位？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他蘋果概股相關新聞：

蘋果槪念 | 傳iPhone 17將迎多項革新，蘋果股價再創新高，相關概念股可以點部署？

大行報告 | 滙控、騰訊、阿里、百度、新世界及名創優品最新評級/目標價

《異動股》蘋概股上揚舜宇光學升3%，蘋果向台積電訂購M5晶片

《異動股》比亞迪電子(00285) 跌逾3%，現報37.25元

其他內房股相關新聞：

內地樓市續改善兼中經會召開在即，內房股可部署吸納？潤地中海外投得深圳地王看高一線？

《國企紅籌》越秀地產１１月合同銷售降１６％，首十一月跌２４％

北都統籌辦：企業簽署意向書投信任票，表明強烈興趣及投資意向

傳房協逾２０億元沽５屋苑商場，買家為華潤隆地

華潤置地與中國海外聯合斥１８５億人幣投得深圳商住地，各佔五成





【你點睇】美國總統拜登卸任前宣布特赦兒子亨特拜登，你認為美國民主及法治制度是否已經受損？► 立即投票