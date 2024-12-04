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熊麗萍：料中經會前恒指續區間走，惟難憧憬會議有刺激政策細節出台

04/12/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　據報內地下周三（11日）將召開一連兩日中央經濟工作會議，規劃2025年經濟發展目標及刺激計劃，市場普遍預料，明年經濟增長目標將繼續維持在5%左右，惟國內外宏觀環境不確定性高，可憧憬內地逆周期政策會進一步加碼？港股有機會迎來「第二波救市」反彈嗎？人民幣走弱，離岸價上日貶穿7.3關口，創逾13個月低位，料美元短期內仍然偏強？限制人仔反彈波幅？港股上日走勢反覆，十天線（約19453點）失而復得，收市升近200點，惟未真正脫險？香港寬頻(01310)獲潛在買家提出收購，中移動(00941)有意以每股5.23元要約價收購香港寬頻全部已發行股份；同時HGC股東I Squared確認，再度有意收購香港寬頻全部已發行股份。香港寬頻上日股價升逾半成，已基本反映相關利好消息？

 

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