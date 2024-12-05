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林家亨：恒指19750點有阻力，可吸納資源類股份

05/12/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　港股上日（4日）低開24點，曾最多升76點，高見19823點，惟大市走勢反覆，尾市更掉頭向下，最終收市微跌3點，報19742點，成交1311億元，險守20天線，12月通常為基金粉飾櫥窗之月，加上中經會將於下周三（11日）召開，屆時將會規劃2025年經濟發展目標及計劃，恒指突破向上機會有幾大？中特估受追捧，三桶油升2至3%，其次中國宏橋(01378)、中國神華(01088)則升接近3至4％，資金流入相關股份，投資者可跟炒？另外，國際油價周三轉升為跌，油組或者會於周四（5日）宣布延長減產行動至明年首季，加上以色列及黎巴嫩局勢緊張，油價有望重拾動力？另外亦會分析內地車企上周銷量數據。

 

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