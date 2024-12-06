溫鋼城：若下周中經會消息落空，恒指不排除回補9月尾裂口約18532至18426點

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

人民幣再度轉弱，港股上日（5日）跌幅最多擴大至275點，10天線（現處19453點）附近有支持，最終收市跌逾180點，報19560點。北水繼周三（4日）錄逾百億流出後，再度轉為淨流入，惟撐市力度有限？美團(03690)有份拖低大市，集團宣布新一輪架構調整，核心本地商業下到家研發平台、到店研發平台、美團平台技術部整合升級為「業務研發平台」，但收市仍要跌近4%，股價短期難擺脫弱勢？據報比亞迪電子(00285)目前已組裝逾3成蘋果公司的iPad平板電腦，並為iPhone Pro供應鈦合金框架，下個目標將與Nvidia合作開發AI驅動機械人，未來增長空間樂觀？股價已拋離10天線（35.89元）約一成，向上還有水位嗎？

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