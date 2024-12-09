溫傑：美股標指明年目標6700點，恒指短期區間19500點至20200點

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑

港股連跌兩天後，上周五（6日）反彈305點收市，全周則累升442點，本周內地將舉行中經會，會否成為對大市有力的利好因素？恒指劍指兩萬關？明年又有何展望？滙控(00005)宣布完成階段重組後，股價破頂兼更錄九連升，聖誕鐘快將響起，買滙控仍未太遲？另一方面，OpenAI推出了高級GPT訂閱套餐ChatGPT Pro，帶動AI概念股飆升，商湯(00020)、第四範式(06682)分別升14％及2％，惟這些股份過往波幅大，再高追有一定風險？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好