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溫傑：美股標指明年目標6700點，恒指短期區間19500點至20200點

09/12/2024

嘉賓：凱基投資策略部主管　溫傑 

 

　　港股連跌兩天後，上周五（6日）反彈305點收市，全周則累升442點，本周內地將舉行中經會，會否成為對大市有力的利好因素？恒指劍指兩萬關？明年又有何展望？滙控(00005)宣布完成階段重組後，股價破頂兼更錄九連升，聖誕鐘快將響起，買滙控仍未太遲？另一方面，OpenAI推出了高級GPT訂閱套餐ChatGPT Pro，帶動AI概念股飆升，商湯(00020)、第四範式(06682)分別升14％及2％，惟這些股份過往波幅大，再高追有一定風險？

 

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