黃瑋傑：恒指需至少連續3日收市企穩50天線（約20381點），才可確認突破

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股事隔近一個月再度重上兩萬點，指數上日（9日）曾跌170點後回升，午後內地突發公布中共中央政治局會議相關消息，刺激尾市升幅最多擴大至近570點，並以近全日高位收，報20414點，大市成交突破二千億。惟兩萬關可企穩嗎？中共中央政治局會議上提到要穩住樓市股市；實施更加積極的財政政策和適度寬鬆貨幣政策，加強超常規逆周期調節；大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求，內險、券商、內需消費等相關股份可跟風炒作？藥明系收市全線飆約一成，市傳花國國會上周末公布2025財年國防授權法案最終協議文本，如初版一樣並未納入《生物安全法案》，反映藥明系政治風險逐步明朗化？

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