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熊麗萍：市場未完全消化政策面利好因素，惟恒指21000點阻力大

11/12/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　中央政府表示明年將採用經濟寬鬆政策，刺激上日（10日）港股高開逾600點，高見21070點，但已是全日的最高水位，其後走勢猶如過山車般掉頭向下，最終收報20311點，跌102點，跌市成交增至2475億元，二萬一關得而復失，恒指升勢曇花式完結了？政策受惠股普遍呈先高後低走勢，如券商、內險及內房股等等，這些股份仍有跟進空間？有貨如何是好？另外，新股毛戈平(01318)上日首日掛牌報捷，有貨要趁早食胡？

 

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