林家亨：料明年人民幣兌美元跌至7.5水平機會高，以應對美國加徵關稅影響

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

中央經濟工作會議周三（11日）起召開，市場觀望氣氛濃厚，恒指上日高開後曾升170點，高位見20481點，但升勢缺乏承接，其後失守50天線（約20353點），收市報20155點，跌逾150點，但二萬關仍初步有支持，本周兩萬關能否企穩？可憧憬中經會進一步釋放積極政策訊號？路透引述消息指，中國考慮明年讓人民幣貶值以應對特朗普將提高貿易關稅，消息指，中國官方已經考慮過可能允許人民幣兌美元滙率跌至7.5的水平，相關做法可能性大唔大？小米(01810)第二款電動車型YU7預計明年6、7月正式上市，據報對標Tesla Model Y，高盛對小米YU7的需求前景樂觀，相信YU7及SU7會共用製造平台，將會帶來規模效應，預料對改善小米汽車毛利率有多大幫助？YU7定價有上升潛力嗎？

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