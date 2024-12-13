溫鋼城：料恒指短期19000－20500上落，明年初或要回補18532－19072點裂口

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

美國生產物價增速加快，反映通脹有升溫跡象，美股三大指數全線下挫，歐洲央行及瑞士央行宣佈減息，對環球股市有何啟示？中央經濟工作會議已落幕，會議中提及要實施更積極的財政政策，提高財政赤字率，大力提振消費等，惟夜期跌逾250點，反映市場或對內容失望，港股後市走勢何去何從？內需股上日因憧憬會議內容而落鑊，目前仍可持續升勢嗎？

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