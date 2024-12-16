張智威：港股動力不足，料恒指徘徊於11月底低位（19054點）以來支持軌

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

上周港股上下波幅近1400點，高位曾見21000點，但中經會未有驚喜令市場失望，最終失守2萬點。政策憧憬炒作已告一段落，港股走勢或再次轉弱？外圍方面，聯儲局本周將公布議息結果，市場已預期會減息0.25厘，議息對港股的利好作用有限？據報小米(01810)正籌備汽車出海，相關前景可看好？《央視新聞》報道，內地江西省近日發布手機、平板電腦專場補貼活動，每筆補貼不超過1000元人民幣，內地其他城市有機會仿傚相關做法？舜宇光學(02382)曾逆市升近半成，只屬短線炒作？

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