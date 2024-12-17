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黃瑋傑：節日氣氛濃料港股市況淡靜，恒指短期區間19000點至19900點

17/12/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　恒指周一（16日）續向下，低開24點後，曾倒升最多77點報20049點，惟其後因內地三頭馬車數據未如市場預期，大市再度掉頭向下，最終收報19795點，挫175點，成交額1340億元，數據反映內地救市措施未達預期效果？另外，資金轉留意高息股份，中特估有追捧，中移動(00941)、中聯通(00762)上日逆市升；「三桶油」亦向好，市況未明下可多留意這些股份？小米(01810)回調是吸納好時機？

 

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