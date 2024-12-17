黃瑋傑：節日氣氛濃料港股市況淡靜，恒指短期區間19000點至19900點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

恒指周一（16日）續向下，低開24點後，曾倒升最多77點報20049點，惟其後因內地三頭馬車數據未如市場預期，大市再度掉頭向下，最終收報19795點，挫175點，成交額1340億元，數據反映內地救市措施未達預期效果？另外，資金轉留意高息股份，中特估有追捧，中移動(00941)、中聯通(00762)上日逆市升；「三桶油」亦向好，市況未明下可多留意這些股份？小米(01810)回調是吸納好時機？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】





─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他小米相關新聞：

小米 | 明年新車上市兼可自研自產空調，獲大行唱好可趁調整吸納？

大行報告 | 港交所、小米、吉利及內險股等最新評級/目標價

《菲常論證－溫蕎菲》內地推購新機補貼，可留意手機設備股

《駐京專電》市監總局對電動汽車供電設備實施強制性產品認證

其他手機設備股相關新聞：

內地推手機消費補貼，疊加蘋果股價連日破頂，手機設備股強勢邊隻最值博？

瑞聲科技（０２０１８）回購最高７﹒７８億元股份，委經紀商運作





【你點睇？】財政預算案展開公眾諮詢，學者倡問責官員減薪並削減公務員編制，你是否認同？ ► 立即投票