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熊麗萍：不排除年底前內地繼續有政策出台，料恒指短期19700－21000點上落

18/12/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股連跌三日，上日高位則曾見19930點，上下波幅310點，收市跌95點，報19700點，目前已失守20天線（約19722點），成交1319億元。臨近假期，預計大市交投繼續淡靜，短期窄幅區間上落為主？阿里巴巴(09988)出售銀泰百貨，公司持有銀泰約99％股權，交易將獲得總額74億元人民幣，惟賬面虧損93億元，是次交易長遠利好集團發展？對其股價影響有多大？香港政府首度發行保底息3.5厘基建債，將於今日掛牌，適宜低撈作收息之用嗎？

 

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