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林家亨：美股明年料有大波動，港股短線炒板塊不炒市

19/12/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國聯儲局結束一連2日的議息會議，一如市場預期減息0.25厘，聯邦基本利率區間下調至4.25厘至4.5厘。點陣圖預示明年減息兩次共0.5厘，會後主席鮑威爾更指，目前處於或接近放慢減息節奏、或者暫停減息步伐。隔晚（18日）美股急插，減息消息是否已消化？港股年結前重上兩萬關的難度增加？大摩發表報告料明年濠賭博彩收入僅有中單位數增長，濠賭股前景有隱憂？華晨中國(01114)將提高年度派息率至不少於50％，刺激股價升至近4個月高位，仍可追入？

 

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