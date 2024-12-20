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溫鋼城：美國放慢減息步伐令地產股負面因素增，料明年樓價橫行為主

20/12/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　受外圍市場拖累，港股上日（19日）低開後，早段曾跌最多273點，報19591點，見近兩周低位，其後跌幅逐步收窄，最終收市跌112點，報19752點，反映恒指有一定抗跌力？本地地產股集體向下，滙豐(00005)及中銀香港(02388)等本地銀行已相繼宣布調低最優惠利率0.125厘，惟外圍高息環境料仍會持續一段時間，拖慢本地樓市復蘇步伐？騰訊(00700)撐市，傳蘋果公司正與騰訊和字節跳動商談，將其人工智能模型整合到在內地銷售的iPhone。騰訊持有的微盟(02013)，旗下小程序正率先接入微信小店，股價飆升逾三成半，有貨應食胡？

 

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