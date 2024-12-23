郭思治：恒指年底前因粉飾櫥窗有機會上試兩萬點，向下跌幅有限

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

美國聯儲局明年減息預期降溫，帶動美滙指數走高，人民幣相對處於弱勢，影響恒指反彈幅度。年底前恒指仍有向上突破的機會嗎？ 騰訊微信小店正式開啟「送禮物」功能的灰度測試，對電商平台的威脅有多大？微盟(02013)、東方甄選(01797)、有贊(08083)等股份炒得過嗎？另外，據報美國商務部要求英偉達(NVDA)調查過去一年旗下產品如何流入內地，市場聚焦國產替代加快概念，刺激一眾芯片股落鑊，消息對芯片股的利好作用有多持續？行業中那一隻股份值得留意？

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