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黃瑋傑：美股難再有突破，恒指要站穩兩萬關需有成交配合

24/12/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　隔晚（23日）美股反覆向好，三大指數均以接近全日高位收市，美股聖誕行情有得憧憬？而港股連跌兩個交易日後，周一迎來反彈，高開122點，走勢持續向上，最終收報19883點，升162點，成交1273億元，恒指今日（24日）只有半日市，假期前夕料交投續淡靜？有大行睇好明年A股及港股，惟指A股或跑贏恒指，A股可多加留意？上日內銀股造好，四大內銀分別升2％至近5％，當中建行(00939)、工行(01398)及農行(01288)齊齊創今年新高，有貨食胡定續揸貨？

 

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