溫鋼城：內地十年期債息處於非常低水平，強勢內銀股宜除淨前離場

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

北水全年大舉流入港股，截至12月23日止，規模逾7800億元，當中中國銀行(03988)、中移動(00941)以及阿里巴巴(09988)均為北水愛股，那一隻股份值得吼？內銀股周二（24日）集體向上，受到北水青睞，加上內地國債息率跌至低位，投資者可否趁除淨前部署屬高息一族的內銀股？東方海外(00316)為升幅最大藍籌，美國最快明年1月15日有大型罷工，加上多間船公司宣布由1月起提高運價，航運股可短炒？

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