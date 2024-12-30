楊韻銳：恒指短期區間19000點至21000點，明年留意消費相關及高息股

嘉賓：大華繼顯(香港)研究部策略師 楊韻銳

港股上周五（27日）長假後復市，走勢反覆偏軟，低開14點，曾最多升86點，高見20184點，惟其後倒跌，最終收報20090點，微跌7點，全日高低波幅接近175點，全周仍升369點。本周期結兼年結，恒指料有何去向？會否出現年終大禮？另外，AI熱潮再現，小米(01810)傳將致力開發AI大模型，連同其有份持股的金山雲(03896)及AI PC概念的聯想(00992)，或成明年熱炒概念？

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