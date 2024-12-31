黃瑋傑：料恒指明年高低波幅約6000點，內地減息面臨兩難局面

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

恒指於期指結算日好淡爭持，兩萬關失而復得，總結全年表現不俗，終止四年跌，累計升近3000點，成交額更一度刷新高，明年港股有何部署策略？晶片股繼續受到資金青睞，惟中芯國際(00981)已經連升7日，累計升兩成九，股價強勢可否持續？內地民政部鼓勵地方提前發放救助金或增發一次性生活補貼，內需股受惠高開，但其後觸發獲利回吐情緒，內需股可否趁回調吸納？財政部表示，進一步明確新能源車政府採購比例佔比不低於三成，惟新能源車普遍受壓，2025年新能源車行業前景如何判斷？

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