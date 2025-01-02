林家亨：1月份內地汽車減價戰再起，料車股本月反覆向下

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

港股結束連跌四年的頹勢，全年高低波幅達8447點，預料今年恒指上落區間於甚麼水平？部署策略上，又有何板塊可以留意？A股去年終於止跌回穩，終止連續兩年連跌，有大行料今年逆周期政策加速落地、經濟基本面趨於改善，有望帶動A股盈利增速好轉。A股於今年可繼續企穩向上？

12月新能源車銷量出爐，比亞迪(01211)12月銷量按年升五成一至逾51萬輛，創新高，蔚小理同樣創月度新高，2025年汽車股有何部署策略？另外澳門12月賭收按年及按月均下跌，為全面通關後首次錄得下跌，1月農曆新年可憧憬？

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