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溫鋼城：恒指約19300點有支持，短期目標20500點

03/01/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股於今年首個交易日「吹冷風」，低開即插穿兩萬關，報19932點，惟之後愈跌愈多，一度跌516點，低見19542點，最終收市仍然挫436點，報19623點，恒指出師不利會否影響短期的投資氣氛？有大行看恒指今年目標為28000點，會否太樂觀？另外，美國對中國的半導體禁令於去年12月31日正式生效，拖累上日一眾芯片股受挫，中芯(00981)、華虹(01347)分別跌逾8％及6％，是次消息對芯片股會帶來多久的影響？美國電動車龍頭Tesla去年全年及第四季生產及交付量，齊齊差過市場預期，收市跌逾6%，會否對港股新能源車股構成壓力？

 

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