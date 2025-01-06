郭思治：內需市場處下行形態，料恒指短期於19300－20000點上落

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

市場觀望特朗普上任美國總統後，或有更多政策落地，大市短期難有明確方向，惟內地計劃進一步減息，投資者對後市不宜太悲觀？國家發改委指，今年將會大幅增加超長期特別國債規模，加大「兩新」政策力度，並實施手機、平板、手錶等數碼產品的購新補貼，一眾手機設備股因而炒上，利好作用有多持續？名創優品(09896)宣布，與首款國產3A電子遊戲《黑神話:悟空》達成合作，並成為其官方授權合作夥伴，穀子經濟盛行，再追入相關股份值博率高？

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