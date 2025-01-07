黃瑋傑：港股欠動力短期難回兩萬關，密切留意人民幣走勢

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股周一（6日）反覆向下，高開88點報19848點，已是接近全日高位，其後走勢反覆，最終收報19688點，跌71點，成交額1216億元。人民幣匯價持續弱勢，大行高盛更料人民幣會為應對美國關稅而再走弱，該弱勢加上政策空窗期，以及美國白宮即將易主，對港股短期看更淡？上返兩萬關有難度？

另外，傳沙特提高了2月份對亞洲買家的石油價格，而且油組近日延後增產，油價後市點行？「三桶油」仲可跟進？大行指泡泡瑪特(09992)可趁低買，投資者應該甚麼價位入場？

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