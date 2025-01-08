熊麗萍：騰訊股價再跌空間有限，最悲觀料350元有支持

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

美國國防部將騰訊(00700)等科企列入軍事企業名單，在大型科技股拖累下，恒指上日（7日）低開186點，其後愈跌愈深，最多跌逾430點，低見19252點，創近個半月新低，跌市配合大成交逾2000億元，收市跌幅收窄至240點，雖險守100天線（約19442點），惟久守必失，下試19000關機會大？雖然被列入名單的是騰訊，但小米(01810)亦受牽連，小米2021年曾被列入美國軍方名單，其後上訴成功得以從名單除名，再次被舊事重提可能性有幾大？股價近期已累積一定升幅，可以趁低吸納嗎？

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