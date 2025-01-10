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溫鋼城：料恒指下周於19000至19800點上落，短期炒波幅轉身要快

10/01/2025

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

 

　　上年內地12月全國居民消費價格CPI，按年升0.1％，升幅連續四個月收窄，按月持平，即使有年尾消費旺季加持，都未能提振物價，內地未真正擺脫通縮風險？至於PPI按年跌幅收窄至2.3％，連續兩個月有改善，上游物價有企穩回升跡象？大型科技股雖回穩，但恒指上日（9日）高低波幅不足200點，短期繼續悶局？藍籌之中表現最好的康師傅(00322)，升幅逾一成二，惟行業競爭同樣激烈，康師傅只宜短炒？安踏(02020)上年第四季零售數字勝預期，獲大行唱好，上望空間還有多少？

 

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