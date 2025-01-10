溫鋼城：料恒指下周於19000至19800點上落，短期炒波幅轉身要快

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

上年內地12月全國居民消費價格CPI，按年升0.1％，升幅連續四個月收窄，按月持平，即使有年尾消費旺季加持，都未能提振物價，內地未真正擺脫通縮風險？至於PPI按年跌幅收窄至2.3％，連續兩個月有改善，上游物價有企穩回升跡象？大型科技股雖回穩，但恒指上日（9日）高低波幅不足200點，短期繼續悶局？藍籌之中表現最好的康師傅(00322)，升幅逾一成二，惟行業競爭同樣激烈，康師傅只宜短炒？安踏(02020)上年第四季零售數字勝預期，獲大行唱好，上望空間還有多少？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他中芯相關新聞：

中芯 | 傳拜登擬再收緊AI芯片出口，中芯獲高盛升目標反飆半成可否追入？

《異動股》中芯飆5%，拜登擬最快今日公布AI晶片出口管制新規

【大國博弈】拜登據報將推新一輪限制AI芯片出口措施

其他內房股相關新聞：

內房股 | 融創遭提清盤呈請，內房債務再受關注全線下挫未宜沾手？

《國企紅籌》越秀地產上月合同銷售升４８％，全年則跌近兩成

【內房困局】融創中國確認遭信達香港提清盤呈請，今早股價挫兩成

【內房困局】融創中國遭信達香港提出清盤呈請，３月１９日聆訊





《說說心理話》情緒反覆無常點算？一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享如何扭轉負面想法► 即睇