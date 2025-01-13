郭思治：淡風短期料續籠罩港股，恒指下個防線看250天線

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

港股上周五（10日）仍未止跌，全日先高後低，最低曾見19036點，收市仍向下，報19064點，跌176點，創逾三個月低，全周則累跌695點，大市基本面是否轉差？加上美國白宮即將易主，恒指萬九關久守會必失？

內險股捱沽，有傳人身險產品預定利率的定價機制相關文件或近期出台，再加上摩通大幅下調一眾內險股的評級並削目標價，平保(02318)及中人壽(02628)目標價分別被大削36％及55％，此舉動有何暗示？反映行內有隱憂？國際油價上周五收升3％，可趁機吼入三桶油？

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