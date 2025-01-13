  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

郭思治：淡風短期料續籠罩港股，恒指下個防線看250天線

13/01/2025

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

 

　　港股上周五（10日）仍未止跌，全日先高後低，最低曾見19036點，收市仍向下，報19064點，跌176點，創逾三個月低，全周則累跌695點，大市基本面是否轉差？加上美國白宮即將易主，恒指萬九關久守會必失？

 

　　內險股捱沽，有傳人身險產品預定利率的定價機制相關文件或近期出台，再加上摩通大幅下調一眾內險股的評級並削目標價，平保(02318)及中人壽(02628)目標價分別被大削36％及55％，此舉動有何暗示？反映行內有隱憂？國際油價上周五收升3％，可趁機吼入三桶油？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】


 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他油價/油股相關新聞：
油股 | 美全面制裁俄油兼歐美嚴寒刺激需求，油價飆升創三個月高，三桶油可以點部署？
《Ａ股焦點》美制裁俄油，推升國際油價，准油股份早盤漲停
【開市Ｇｏ】美非農超預期，內地今公布進出口數據，關注油金板塊

 

其他內險股相關新聞：
傳內地下調人身險預定利率，兼遭摩通大削目標，平保國壽跌跌不休未屆吸納時？
《外資精點》摩通：內險股投資吸引力減，降平保評級，籲增持財險
《Ａ股焦點》保險續擔托市責任，早盤股價齊走軟
《異動股》國壽仍跌２％，去年原保險保費收入升近半成
眾安在綫（０６０６０）去年保費收入３３４億人幣，按年增１３％

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

[板塊] 內險股

最大成交股票(內險股)

02318

中國平安

40.950

最大成交股票(內險股)

02628

中國人壽

13.000

最大成交股票(內險股)

02328

中國財險

11.780

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02530 紐曼思
  • 0.570
  • 02828 恒生中國企業
  • 70.060
  • 02925 超大現代（舊）
  • 0.220
  • 01293 廣匯寶信
  • 0.200
  • 08545 佰悅集團
  • 0.034
股份推介
  • 01347 華虹半導體
  • 21.550
  • 目標︰$28.00
  • 00700 騰訊控股
  • 366.000
  • 目標︰$435.00
  • 00270 粵海投資
  • 6.090
  • 目標︰$7.30
  • 00027 銀河娛樂
  • 32.050
  • 目標︰$37.90
  • 01558 東陽光長江藥業
  • 9.600
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 366.000
  • 00981 中芯國際
  • 34.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 78.100
  • 00941 中國移動
  • 74.150
  • 00388 香港交易所
  • 275.400
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 4.710
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 148.600
  • 目標︰$133.00
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 6.230
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/01/2025 16:47  《盤後部署》恒指穿萬九走勢仍未穩，航空旅客持續攀升國航難大跌

13/01/2025 16:14  恒指全日跌190點六連陰，收報18874，公用、地產齊跌

13/01/2025 16:08  《新股掛牌》新吉奧房車(805)收低23%，每手蝕580元

13/01/2025 12:11  金管局推人民幣貿易融資流動資金安排，延長債券通南向通結算時間

13/01/2025 10:44  【亞洲金融論壇】潘功勝：大幅提高國家外匯儲備在港資產配置比例

13/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒７２億元，買騰訊沽小米

13/01/2025 09:02  【大行炒Ｄ乜】滙證降港鐵評級至持有，布魯可上市即獲信証追蹤

13/01/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７８６２，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 貿易數據佳，人行出手穩匯人幣止跌，A股成交失萬億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內險股 | 傳內地下調人身險預定利率，兼遭摩通大削目標，平保國壽跌跌不休未屆吸納時？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

亞洲金融論壇 | 潘功勝：大幅提高國家外匯儲備在港資產配置比例新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱2025職場展望：老闆思維與打工仔心態的轉變之道
人氣文章

智城物語．方展策

機械人ChatGPT時刻將臨？NVIDIA世界模型Cosmos加速全球Robot開發，但有侵權隱憂！
人氣文章

生財有道

高息定存 | 一周高息合集，銀行高息吸客，低門檻10萬享6.18厘，3個月最高5厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Hermès 2025春夏手袋配飾搶先看！皮革流蘇Kelly Sellier Mini、注目馬毛手袋！Hermès Cut腕錶極致奢華
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌後為重建婚姻的改變和關心，是心思抑或只是心計？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《照明商店》——照亮人性、時代與創作的劇
健康好人生 Health Channel
人氣文章
失眠救星 ｜ 健身網紅教美軍2分鐘極速入眠法，戰鬥機師嘈雜環境也能入睡！網民大讚超有用
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
酒店床蝨 ｜ 女子倫敦酒店驚現床蝨，一夜之間全身50多處紅疹：癢得要死新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/01/2025 22:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事13/01/2025
神州經脈 | 貿易數據佳，人行出手穩匯人幣止跌，A股成交失萬億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處