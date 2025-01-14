黃瑋傑：恒指或先回補18427至18532點上升裂口，下一級再考驗250天線

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

港股失萬九大關。美國就業數據強勁，港股承接美股上周跌勢，周一（13日）錄六連跌，最多跌近400點，不過內地去年12月進出口勝預期，令恒指跌幅收窄，最終收跌190點，報18874點。惟人民幣短期貶值壓力未除，將繼續不利港股？政策空窗期下，後市下試250天線（約18108點）機會大？內地去年12月出口以美元計，按年升10.7％，亦高於預估的增長7.3％，進口由跌轉升1％，好過預期的跌1.5％，上月貿易順差逾1048億美元。出口有雙位數增長，主要反映出口商避免潛在高額關稅，而出現「搶出口」情況？但一旦美國落實關稅，下半年外貿壓力將加大？

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